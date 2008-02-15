Доменико Тедеско: «Оцениваю РПЛ очень позитивно. Первые 5-6 команд сильны»

Главный тренер Доменико Тедеско оценил уровень РПЛ.

– Я оцениваю чемпионат очень позитивно. Первые пять-шесть команд сильны, в том числе индивидуально. Тактически РПЛ тоже на очень хорошем уровне.

В Германии российскую лигу несколько недооценивают. Хотя это не случайность, что победитель РПЛ попадает в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов. Сборная также показывает приличные результаты.

– Молодому тренеру, любящему тактику, такой чемпионат должен быть по душе.

– Чувствую, меня еще долго будут держать за эдакого Тактика-Умника. Конечно, тактика играет важную роль.

Но, на мой взгляд, решающее значение имеют отношения с людьми: с футболистами, персоналом команды, фанатами. Важно, чтобы все в клубе чувствовали себя единым целым, все сердца горели ради решения общей задачи. В противном случае никакая тактика тебе не поможет.

– изменил футбол в России?

– Мне самому трудно сравнивать, но часто слышу, что изменил. Нет сомнения, что для российского футбола мировой чемпионат стал огромным событием, – приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Socrates.