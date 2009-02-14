Глава Ла Лиги Тебас о бане «Манчестер Сити»: «Наконец УЕФА принял решительные меры»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на исключение «Манчестер Сити» из еврокубков.

«УЕФА наконец принимает решительные меры. Обеспечение соблюдения правил финансового фэйр-плей и наказание за финансовый допинг очень важны для будущего футбола.

У нас наконец-то есть хороший пример конкретных действий», – сказал Тебас.

«Манчестер Сити», напомним, исключили из еврокубков на два сезона и обязали выплатить 30 миллионов евро штрафа. Клуб намерен обжаловать решение в CAS.

«Манчестер Сити» исключили из еврокубков на два года. Расследование вел бывший премьер-министр Бельгии