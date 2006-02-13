Лионель Скалони: «Месси несет одинаковую ответственность в «Барсе» и сборной. Он лучший, даже когда не забивает»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сравнил игру форварда Лионеля Месси в «Барселоне» и национальной команде.

«Я не считаю, что он играет в одной команде хуже, чем в другой, потому что он несет одинаковую ответственность в «Барселоне» и в сборной.

Хоть люди и говорят, что он провел плохой матч, он был лучшим на поле. Даже когда Месси не забивает или не играет ярко, то является лучшим игроком матча.

В первой линии отбора Месси является если не лучшим, то одним из лучших игроков мира, потому что он делает все очень быстро», – сказал Скалони.