Экс-тренер «Валенсии» Марселино возглавит «Милан» летом (Mundo Deportivo)

Бывший тренер «Валенсии» Марселино со следующего сезона будет тренером , утверждает Mundo Deportivo.

Около полутора месяцев назад технический директор «россонери» представил испанскому специалисту свой проект и заручился его согласием возглавить клуб. Кандидатуру также поддержал руководитель футбольного отдела «Милана» .

54-летний тренер получал и другие предложения о работе, но отклонил их ради итальянской команды.

Марселино был уволен из «Валенсии» в сентябре 2019 года из-за конфликта с президентом клуба Питером Лимом.