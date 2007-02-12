Экс-тренер «Валенсии» Марселино возглавит «Милан» летом (Mundo Deportivo)

Теги Милан Паоло Мальдини Марселино Гарсия Тораль серия А Италия Звонимир Бобан Футбол

Бывший тренер «Валенсии» Марселино со следующего сезона будет тренером «Милана», утверждает Mundo Deportivo.

Около полутора месяцев назад технический директор «россонери» Паоло Мальдини представил испанскому специалисту свой проект и заручился его согласием возглавить клуб. Кандидатуру также поддержал руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан.

54-летний тренер получал и другие предложения о работе, но отклонил их ради итальянской команды.

Марселино был уволен из «Валенсии» в сентябре 2019 года из-за конфликта с президентом клуба Питером Лимом.

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