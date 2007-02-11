«Милан» уволит Пиоли, если клуб не попадет в ЛЧ или не выиграет Кубок Италии

«Милан» может уволить Стефано Пиоли с поста главного тренера, сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, Пиоли может сохранить работу, если «Милан» попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона или выиграет Кубок Италии. Об этом клуб договорился с тренером устно при подписании контракта.

Когда тренер возглавил «Милан», ему поставили цель спасти сезон. Однако пока Пиоли не справляется с поставленной задачей: команда играет нестабильно и не убеждает результатами.

Отмечается, что серия из семи матчей без поражений произвела ложное впечатление того, что команда возрождается, однако после поражения в миланском дерби (2:4) у руководства клуба возникли вопросы к Пиоли по поводу того, как он управляет игрой.

Также сообщается, что попадание в Лигу Европы не спасет Пиоли от отставки, поскольку доходы от этого турнира минимальны.

Отмечается, что руководитель футбольного отдела Звонимир Бобан уже начал работать над поиском будущего тренера для команды. Одним из основных кандидатов на этот пост является .

На данный момент «Милан» отстает от зоны Лиги чемпионов на 10 очков. Команда Пиоли располагается на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 32 балла после 23 туров чемпионата. В полуфинале Кубка Италии «Милану» предстоит сыграть с «Ювентусом».

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