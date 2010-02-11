«Ливерпуль» не подпишет Джеррарда ради того, чтобы он получил медаль за победу в АПЛ

Генеральный директор «Ливерпуля» Питер Мур ответил на просьбы болельщиков команды о подписании экс-хавбека клуба Стивена Джеррарда для того, чтобы он получил медаль победителя Премьер-лиги.

«Позвольте мне объяснить, что должно произойти. Вопрос: «Можем ли мы вернуть Стивена Джеррарда в «Ливерпуль», чтобы он получил чемпионскую медаль?» А вопрос, который задам вам я, звучит так: «Какого игрока вы хотите убрать из команды, чтобы это произошло?» Если вы не заметили, то сейчас Джеррард работает в другом клубе.

Слушайте, мы все любим Стиви Джи, и мы очень гордимся его тренерской карьерой, но я продолжаю видеть это «подпишите с ним 5-дневный контракт, чтобы он получил медаль», но так просто не делается. Важна химия в раздевалке. Вы можете себе это представить? Вы должны убрать игрока, сказать ему: «Ты не получишь медаль». Это не работает так, что мы раздадим это всем подряд. У нас есть команда, правильно? Кроме того, вы не можете подписать игрока, когда она укомплектована. Все кроме этого действительно возможно», – сказал Мур.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. В составе команды он стал победителем Лиги чемпионов, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии, трижды стал обладателем Кубка английской лиги, дважды победил в Суперкубке УЕФА и выиграл Кубок УЕФА.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ с отрывом в 22 очка от идущего втором «Манчестер Сити». В последний раз мерсисайдцы выигрывали чемпионат Англии в сезоне-1989/1990.