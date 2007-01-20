Гендиректор «Ливерпуля» Мур извинился перед Эвра за поддержку Суареса после инцидента в 2011-м

Бывший защитник Патрис Эвра рассказал об извинениях «Ливерпуля» за поддержку в 2011 году после конфликта футболистов.

После скандала футболисты надели футболки в поддержку уругвайца.

– Контактировал ли с вами «Ливерпуль» после извинений Каррагера за поддержку Суареса?

– Да.

Во-первых, я был очень рад, что извинился, и, конечно, я получил личное письмо от (гендиректор – прим. Sports.ru), и я был очень тронут этим.

Он сказал мне, что надеется, что никогда не будет слишком поздно, потому что этот инцидент произошел девять лет назад, но я настроен позитивно.

Я бы сказал, что это случилось через три дня после шоу. Я ответил: «Спасибо вам большое, это письмо действительно трогает мое сердце».

Я был очень разочарован, что такой большой клуб, как «Ливерпуль», поддерживает такое важное дело. Но теперь я вижу, что в этом клубе работают настоящие люди, честные люди. И я даже больше уважаю «Ливерпуль», потому что они борются против проблем с расизмом.

Так что я был очень доволен. Это было действительно важно для меня. Несмотря на то, что у нас большое соперничество, это показало, что «Ливерпуль» – клуб высочайшего класса, – сказал Эвра.

«Мне не за что извиняться перед Эвра». Суарес – про тот самый конфликт, за которым следил весь мир