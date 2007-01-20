Гендиректор «Ливерпуля» Мур извинился перед Эвра за поддержку Суареса после инцидента в 2011-м

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал об извинениях «Ливерпуля» за поддержку Луиса Суареса в 2011 году после конфликта футболистов.
После скандала футболисты «Ливерпуля» надели футболки в поддержку уругвайца.
– Контактировал ли с вами «Ливерпуль» после извинений Каррагера за поддержку Суареса?
– Да.
Во-первых, я был очень рад, что Джейми Каррагер извинился, и, конечно, я получил личное письмо от Питера Мура (гендиректор «Ливерпуля» – прим. Sports.ru), и я был очень тронут этим.
Он сказал мне, что надеется, что никогда не будет слишком поздно, потому что этот инцидент произошел девять лет назад, но я настроен позитивно.
Я бы сказал, что это случилось через три дня после шоу. Я ответил: «Спасибо вам большое, это письмо действительно трогает мое сердце».
Я был очень разочарован, что такой большой клуб, как «Ливерпуль», поддерживает такое важное дело. Но теперь я вижу, что в этом клубе работают настоящие люди, честные люди. И я даже больше уважаю «Ливерпуль», потому что они борются против проблем с расизмом.
Так что я был очень доволен. Это было действительно важно для меня. Несмотря на то, что у нас большое соперничество, это показало, что «Ливерпуль» – клуб высочайшего класса, – сказал Эвра.
«Мне не за что извиняться перед Эвра». Суарес – про тот самый конфликт, за которым следил весь мир