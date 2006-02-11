Николай Рассказов: «Ощущение, что переход Роналду в «Юве» меньше обмусоливали, чем интерес «Аугсбурга» ко мне»

Защитник Николай Рассказов прокомментировал информацию о возможном интересе .

– Слухи об «Аугсбурге». Как думаете, почему это стало такой бомбой? Это вообще нормально?

– Думаю, это оценка нашего футбола. Если интерес команды вроде «Аугсбурга» вызывает такой всплеск…

При всем уважении, но это не топовый клуб Бундеслиги, однако у нас это вызывает бешеный ажиотаж. Лично мне очень приятно, что есть такой интерес из Германии. Это дает стимул, потенциальную возможность. Но я не понимаю, зачем так раздувать.

Даже не знаю, с чем сравнить. У меня такое ощущение, что переход Роналду в в России меньше обмусоливали, чем новость об интересе «Аугсбурга» ко мне.

– В «Аугсбурге» Лихштайнер сойдет летом, им точно нужен защитник на фланг: в последнем матче ЦЗ Едвай играл на правом фланге. Вам вообще интересен такой вариант летом? Он в принципе реален, учитывая, что у вас грудной ребенок и нет большого опыта игры в «Спартаке»?

– Это тяжелый вопрос. Мне действительно нужно оценивать ситуации не только в контексте того, что Европа – это развитие карьеры.

«Спартак» – топ. Клуб, который все знают. Здесь я сыграл пока немного, у меня не было длительного периода, чтобы я постоянно играл. То одна травма, то другая, плюс тренеры менялись. Стабильности не хватает, что отчасти затормаживает мое развитие.

Пока хотел бы остаться в «Спартаке», а дальше – зависит от предложения, поведения клуба, уровня интереса, захочет ли отпускать «Спартак» и так далее. Нюансов очень много. Может, я сейчас полгода отыграю так, что и не нужен буду «Аугсбургу».

Я разговаривал с супругой, спрашивал ее мнение чисто теоретически – не конкретно по этой ситуации, а в целом. Она сказала: «Куда ты, туда и мы». В общем, нюансов действительно много, – сказал Рассказов.