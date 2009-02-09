Итурральде Гонсалес: «Рамоса нужно было удалять в матче с «Осасуной»

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Бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал работу рефери Хесуса Хиля Мансано на игре 23-го тура Ла Лиги «Осасуна» – «Реал» (1:4).

О нарушении Рамоса на Рубене Гарсии

«Арбитр должен был обратиться к ВАР и удалить Рамоса. Такой удар по голеностопу – это красная карточка.

Каждый раз ВАР вызывает все меньше доверия. Данная система несостоятельна».

О неназначенном пенальти за удар Эступиньяна по ноге Модричу

«Я бы посмотрел повтор этого момента. На одном повторе кажется, что удар по ноге был, на другом – нет. Надо идти и пересматривать эпизод», – сказал Итурральде Гонсалес.

Фото: кадр из трансляции

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