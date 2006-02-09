У Рамоса 90 голов за «Реал» во всех турнирах. Только он забивает 17 лет подряд в Ла Лиге

Защитник «Реала» Серхио Рамос вывел команду вперед в матче 23-го тура с «Осасуной» (2:1, второй тайм).

Это 90-й гол Рамоса за мадридский клуб во всех турнирах.

Как сообщает Gracenote, он единственный игрок, который забивает в чемпионате Испании на протяжении 17 последних календарных лет. Первый гол Рамоса датирован 26 сентября 2004 года, тогда защитник еще выступал за «Севилью».

Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Реал».