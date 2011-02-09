Фаны «Осасуны» поют «Сдохни, Рамос». В него бросили зажигалку после гола

Защитник «Реала» Серхио Рамос вывел команду вперед в выездном матче 23-го тура с «Осасуной» (2:1, второй тайм).

Болельщики «Осасуны», с первой минуты освистывающие капитана соперников, после гола начали распевать «Сдохни, Рамос».

Также после гола в 33-летнего испанца швырнули зажигалку, которая, впрочем, в цель не попала.

Рамос забил четвертый гол в карьере в ворота «Осасуны» и первый – в гостевом матче.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – .

У Рамоса 90 голов за «Реал» во всех турнирах. Только он забивает 17 лет подряд в Ла Лиге