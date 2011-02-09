Фаны «Осасуны» поют «Сдохни, Рамос». В него бросили зажигалку после гола

Защитник «Реала» Серхио Рамос вывел команду вперед в выездном матче 23-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (2:1, второй тайм).
Болельщики «Осасуны», с первой минуты освистывающие капитана соперников, после гола начали распевать «Сдохни, Рамос».
Также после гола в 33-летнего испанца швырнули зажигалку, которая, впрочем, в цель не попала.
Рамос забил четвертый гол в карьере в ворота «Осасуны» и первый – в гостевом матче.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Реал».
У Рамоса 90 голов за «Реал» во всех турнирах. Только он забивает 17 лет подряд в Ла Лиге