«Бавария» сомневается в трансфере Хавертца. «Байер» хочет 130 млн евро

Полузащитник Кай Хавертц может покинуть в будущем.

20-летний немец, например, интересен «Баварии». Однако у руководства мюнхенского клуба есть сомнения по этому трансферу.

По данным Sport1, внутри «Баварии» существуют разные мнения об этой сделке, иногда возникает скептицизм. При этом главный тренер Ханс-Дитер Флик выступает за трансфер.

«Байер» оценивает хавбека в 130 миллионов евро. И это еще одна проблема, считает эту сумму слишком высокой.

В этом сезоне Бундеслиги футболист провел 18 игр, на его счету 4 гола и 2 голевых паса.