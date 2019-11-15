Холанд, Родриго и Лаутаро – в символической сборной открытий Лиги чемпионов

УЕФА представил символическую сборную открытий сезона Лиги чемпионов.
Состав команды сформирован из футболистов до 24 лет, которые либо дебютировали в ЛЧ, либо имели минимальный опыт выступлений в турнире ранее.
Сборная открытий ЛЧ-2019/20: Алекс Мерет («Наполи»), Ашраф Хакими («Боруссия»), Бенжамен Павар («Бавария»), Дайо Упамекано («Лейпциг»), Ренан Лоди («Атлетико»), Сандер Берге («Генк»), Кай Хавертц («Байер»), Дани Ольмо («Динамо» Загреб), Родриго («Реал»), Эрлинг Холанд («Зальцбург»), Лаутаро Мартинес («Интер»).
Холанд на этой неделе перешел из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию».