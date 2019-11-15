Холанд, Родриго и Лаутаро – в символической сборной открытий Лиги чемпионов

представил символическую сборную открытий сезона Лиги чемпионов.

Состав команды сформирован из футболистов до 24 лет, которые либо дебютировали в ЛЧ, либо имели минимальный опыт выступлений в турнире ранее.

Сборная открытий ЛЧ-2019/20: Алекс Мерет («Наполи»), Ашраф Хакими («Боруссия»), Бенжамен Павар ( ), Дайо Упамекано («Лейпциг»), Ренан Лоди («Атлетико»), Сандер Берге («Генк»), Кай Хавертц («Байер»), Дани Ольмо («Динамо» Загреб), Родриго ( ), Эрлинг Холанд («Зальцбург»), Лаутаро Мартинес ( ).

Холанд на этой неделе перешел из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию».