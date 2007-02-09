Агент Бэйла: «Гольф – страсть Гарета, а футбол – его жизнь»

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, считает, что футбол важнее для его клиента, чем гольф.
– Как вы думаете, Гарет предпочитает футбол или гольф?
– Футбол. Гольф – это его страсть, а футбол – его жизнь.
– Что вы скажете тем, кто говорит, что Бэйл играет только в тех матчах, в которых хочет, а в других ему играть не интересно?
– Им следует держать язык за зубами, потому что они не знают, о чем говорят.
Лучше не говорить ничего и позволить людям думать, что ты идиот, чем открыть рот и дать людям понять, что ты идиот.
Эти люди такие. Они открывают рты, и они идиоты, – сказал Барнетт.
Бэйл отпраздновал выход на Евро флагом «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке». «Реалу» это не понравилось