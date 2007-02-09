Роналду о поражении от «Вероны»: «Не тот результат, которого мы хотели»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение от «Вероны» (1:2) в матче 23-го тура Серии А.
«Не тот результат, которого мы хотели. Но мы должны продолжать усердно работать, чтобы достичь наших целей», – написал Роналду.
«Ювентус» занимает 1-е место в Серии А, набрав 54 очка после 23 туров чемпионата. Если «Интер» сегодня обыграет «Милан», то догонит «Юве».
Роналду – первый игрок, забивший в 10 матчах подряд в 2 из 5 топ-лиг Европы
У Роналду 51 (41+10) очко в 51 матче Серии А
Роналду – первый игрок «Юве» и третий в истории Серии А, забивший в 10 матчах подряд