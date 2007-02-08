Гол «Вероны» в ворота «Юве» отменен из-за офсайда после 2-минутного просмотра видеоповтора

«Ювентус» играет с «Вероной» в матче 23-го тура Серии А (0:0, перерыв).

На 21-й минуте встречи защитник «Вероны» Мараш Кумбула забил гол, который впоследствии был отменен.

Судья встречи Давиде Масса обратился к помощи видеоассистентов. Консультация заняла порядка двух минут, после чего Масса принял решение, что игрок находился в офсайде.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.