Эдегор забил «Реалу» в Кубке Испании и не стал праздновать

«Реал» принимает «Сосьедад» (0:1, первый тайм) в 1/4 финала Кубка Испании.

Счет в матче на 22-й минуте открыл полузащитник гостей Мартин Эдегор.

21-летний норвежец, выступающий за на правах аренды из мадридского клуба, не стал праздновать забитый мяч.

Эдегор забил свой первый гол на «Сантьяго Бернабеу». Он перешел в «Реал» в 2015 году.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Статистику Эдегора можно изучить здесь.

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