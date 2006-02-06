Эдегор забил «Реалу» в Кубке Испании и не стал праздновать

«Реал» принимает «Сосьедад» (0:1, первый тайм) в 1/4 финала Кубка Испании.
Счет в матче на 22-й минуте открыл полузащитник гостей Мартин Эдегор.
21-летний норвежец, выступающий за «Реал Сосьедад» на правах аренды из мадридского клуба, не стал праздновать забитый мяч.
Эдегор забил свой первый гол на «Сантьяго Бернабеу». Он перешел в «Реал» в 2015 году.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Статистику Эдегора можно изучить здесь.
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