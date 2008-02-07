Бартомеу после вылета из Кубка: «Самоотдача и амбиции игроков «Барсы» обнадеживают»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал поражение от (0:1) в 1/4 финала Кубка Испании.

«Я благодарен игрокам «Барсы», потому что они сражались, доминировали и играли хорошо. Соперник забил, реализовав единственный момент, тогда как у нас было несколько явных возможностей для взятия ворот. Мы заслуживали выхода в полуфинал.

Продемонстрированные сегодня самоотдача и амбиции обнадеживают меня в преддверии игр и Лиги чемпионов, мы можем в них преуспеть», – сказал Бартомеу.

В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы сыграют с «Наполи».