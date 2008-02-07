«Барса» и «Реал» вылетели из Кубка Испании в один день впервые с 1955 года

«Реал» в 1/4 финала Кубка Испании проиграл в четверг «Сосьедаду» (3:4), а – «Атлетику» (0:1).

Королевский и каталонский клубы вылетели из турнира в один день впервые за 65 лет.

29 мая 1955 года был разгромлен в полуфинале «Севильей» (0:5, первый матч – 1:3), а «Барселона» уступила дорогу тому же «Атлетику» (2:2, первая игра – 0:2).

«Реал» не проигрывал 21 матч, но серия прервалась: получили 4 от «Сосьедада» и вылетели из Кубка

Вслед за «Реалом» из Кубка вылетела и «Барса»: пропустили на 93-й и впервые за 7 лет не сыграют в финале