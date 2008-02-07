Альба о Месси и Абидале: «Нам достаточно дерьма снаружи, чтобы мы еще стали кидаться им внутри клуба»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о конфликте между спортивным директором клуба Эриком Абидалем и форвардом команды .

«Абидаль сам был игроком, он не посторонний, он должен знать, как игроки чувствуют себя в раздевалке. Игроки и тренерский штаб могу потерять лицо.

Нам достаточно дерьма, которое летит снаружи, чтобы мы еще стали кидаться им внутри клуба. Мы все вместе должны помогать друг другу», – заявил Альба.

Запредельная токсичность в «Барсе»: Абидаль обвинил игроков в недостаточных усилиях, Месси взбесился