Альба о Месси и Абидале: «Нам достаточно дерьма снаружи, чтобы мы еще стали кидаться им внутри клуба»

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Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о конфликте между спортивным директором клуба Эриком Абидалем и форвардом команды Лионелем Месси.

«Абидаль сам был игроком, он не посторонний, он должен знать, как игроки чувствуют себя в раздевалке. Игроки и тренерский штаб могу потерять лицо.

Нам достаточно дерьма, которое летит снаружи, чтобы мы еще стали кидаться им внутри клуба. Мы все вместе должны помогать друг другу», – заявил Альба.

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