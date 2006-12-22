Лингард почти год не забивает и не отдает голевых передач в АПЛ

уступил «Уотфорду» (0:2) в матче АПЛ.

Полузащитник манкунианцев в этой встрече не смог отметиться результативными действиями.

Таким образом, 27-летний англичанин не забивал и не отдавал голевых передач с 26 декабря 2018 года, когда он ассистировал Полю Погба в матче с «Хаддерсфилдом» (3:1).

С момента последнего результативного действия Лингарда прошло более 25 часов игрового времени.

В нынешнем сезоне игрок провел 15 матчей в АПЛ.

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