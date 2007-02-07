Пике о кризисе в «Барсе»: «Сейчас не время доставать грязное белье, которое есть в каждой команде»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на вопрос о предполагаемом кризисе в клубе, а также высказался о конфликте форварда Лионеля Месси и спортивного директора Эрика Абидаля.
О кризисе
«Сейчас не время доставать грязное белье, которое есть в каждой команде. Могу сказать, что доверие в клубе на максимуме, мы хорошо реагируем на шумиху».
О Месси и Абидале
«Каждый знает, где он повел себя хорошо, а где нет. Нужно работать, а не бросать все в лицо друг другу в концовке сезона. Это не помогает.
Мы должны сосредоточиться на игре. В «Барселоне» мы объединены победами, мы должны вернуться на победный путь. Единство в команде максимально», – заявил Пике.
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