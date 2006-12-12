Комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему телеканал во время трансляций матчей РПЛ не показывал, как болельщики уходят с трибун в знак протеста против преследования полицией.

«А почему не показывают на трансляциях, я могу вам объяснить, все очень просто, я это объяснял в эфире и могу вам повторить: потому что телетрансляция существует для того, чтобы показывать футбол и, по мере возможности, создавать яркую и красивую картинку происходящего на футбольном поле.

А показывать пустые трибуны – это не соответствует задачам, которые преследует трансляция. Уход людей с трибуны – это информационный повод, а не трансляционный», – сказал Черданцев.

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