Райола о де Лигте: «Он похож на воина Ночного дозора, на нефтяной танкер. Его будет невозможно остановить»

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Агент Мино Райола поделился мнением о защитнике «Ювентуса» Маттейсе де Лигте, интересы которого он представляет.

«Маттейс превращается в воина Ночного дозора (стражники из «Игры престолов», охраняющие ледяную стену – прим. Sports.ru).

Вы видите, как он прогрессирует на наших глазах. Я слышу, что ему непросто в «Ювентусе», но вижу, что Маттейс становится лучше.

Он впервые оказался в зарубежном топ-клубе, столкнулся с другой культурой. Он привык к культуре «Аякса».

Маттейс похож на нефтяной танкер. Нельзя ожидать, что он резко развернется на 90 градусов. Он двигается постепенно. Но как только он пойдет по курсу, его будет невозможно остановить», – сказал Райола в интервью Sport Voetbal Magazine.

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