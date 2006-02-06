Райола о де Лигте: «Он похож на воина Ночного дозора, на нефтяной танкер. Его будет невозможно остановить»

Агент Мино Райола поделился мнением о защитнике Маттейсе де Лигте, интересы которого он представляет.

«Маттейс превращается в воина Ночного дозора (стражники из «Игры престолов», охраняющие ледяную стену – прим. Sports.ru).

Вы видите, как он прогрессирует на наших глазах. Я слышу, что ему непросто в «Ювентусе», но вижу, что Маттейс становится лучше.

Он впервые оказался в зарубежном топ-клубе, столкнулся с другой культурой. Он привык к культуре .

Маттейс похож на нефтяной танкер. Нельзя ожидать, что он резко развернется на 90 градусов. Он двигается постепенно. Но как только он пойдет по курсу, его будет невозможно остановить», – сказал Райола в интервью Sport Voetbal Magazine.