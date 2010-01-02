Райола о де Лигте: «Барса» посчитала, что он перейдет к ним, если это сделает де Йонг»

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Агент Мино Райола рассказал, что защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт хотел летом перейти в «Барселону».

«Для многих голландцев «Барселона» – это не зарубежный клуб, а голландский. Маттейс должен был перейти туда, но этого не произошло – практически богохульство!

«Барселона» посчитала, что дело в шляпе. Де Лигт – голландец, как и Френки де Йонг, переходит из «Аякса», поэтому... Если де Йонг перейдет, то и де Лигт тоже. Так они думали. «Барселона» назвала неверные причины того, почему они хотят подписать Маттейса. 

Это не просто какой-то игрок. Думаете, что такой влиятельный защитник как Жерар Пике отошел бы в сторону? Маттейс не думает о деньгах, он просто хочет играть в футбол.

Он мог перейти в «Ювентус» еще годом ранее, но «Аякс» попросил его остаться, когда клубы должны были достигнуть договоренности. Это был его первый выбор, он удивился, когда узнал о предложениях от таких клубов, как «Барселона» и «ПСЖ», – сказал Райола в интервью Voetbal International.

Де Лигт перешел в «Ювентус» из «Аякса» за 75 млн евро прошлым летом. Он провел за итальянский клуб 13 матчей в Серии А и забил один гол.

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