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    Клопп об оскорблениях Салаха: «Расизм – это когда люди думают, что они ценнее, чем другие»

    Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп происшествия болельщики Мохамед Салах Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о болельщиках «Челси», которые скандировали «Салах – террорист» перед матчем Лиги Европы со «Славией» (1:0).

    «Это отвратительно. Это еще один пример того, чего не должно быть. Мы не должны видеть подобные вещи, связанные с «Челси» или «Ливерпулем».

    Такое происходит и в других сферах жизни, но эти ребята были футбольными фанатами. Я думаю, если вы позволяете себе что-то подобное, то не имеете право приходить снова на стадион всю оставшуюся жизнь.

    Это просто полное непонимание того, какой должна быть жизнь. Любой расизм – это когда какие-то люди думают, что они имеют большую ценность, чем другие. Это самое большое недоразумение в мире.

    Футбол – лучший пример того, как разные расы могут блестяще работать вместе. Если вы зайдете в любую раздевалку, то обнаружите, что игроки сидят вместе и никого не волнует их происхождение. Это никогда не было проблемой.

    Нельзя допустить, чтобы эти люди снова стали частью футбольного сообщества. У футбола сильный голос, мы должны использовать это, чтобы показать, что мы все думаем одинаково, Такие вещи недопустимы», – сказал Клопп.

    Болельщики «Челси» скандировали «Салах – террорист». Троих не пустили на матч со «Славией»

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