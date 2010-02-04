Фанаты «Реала» скандировали «Мората – крыса» и «Симеоне – рогоносец». Ла Лига их осудила

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Болельщики «Реала» оскорбляли форварда «Атлетико» Альваро Морату и тренера Диего Симеоне во время матча команд в 22-м туре Ла Лиги (1:0).

Фанаты скандировали на «Сантьяго Бернабеу»: «Мората – крыса» и «заблудился на «Ванда Метрополитано», а также «Симеоне – рогоносец» и «гребаный индеец».

Ла Лига осудила подобное поведение фанатов «Реала», но указала на то, что «остальная часть стадиона адекватного вела себя на протяжении всего матча».

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