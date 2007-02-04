Форвард «Чертаново» Колесниченко пройдет просмотр в ЦСКА. Он интересен «Зениту»

Нападающий «Чертаново» Кирилл Колесниченко отправился на просмотр в , который проводит сборы в Испании.

По информации «Бизнес Online», если он подойдет главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко, с ним подпишут контракт. 20-летнего форварда хотел просмотреть и , но сам футболист предпочел московский клуб.

Отмечается, что уже достигнута принципиальная договоренность о трансфере между ЦСКА и . Однако трансфер может сорваться, если «Зенит» вмешается и перебьет предложение ЦСКА.

Колесниченко в составе команды «Чертаново» 2000 года рождения становился лучшим бомбардиром в первенствах спортивных школ России, выигрывал чемпионат и Кубок Москвы. В 2018-м он провел один матч в Премьер-лиге за хабаровский СКА, куда уходил в аренду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Колесниченко в 550 тысяч евро.