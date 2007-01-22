Директор «Чертаново»: «Надеемся, «МЮ» сделает предложение Пиняеву»

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о просмотре 15-летнего нападающего Сергея Пиняева в .

«В первый день у него был матч с командой, которая на год старше. Они крупно проиграли, но Сергей открыл счет в своем фирменном стиле, обыграв нескольких человек и забив от дальней штанги.

Накануне проиграли 2:3, но Пиняев отдал две голевые передачи. Он у них играет в основном по краям атаки.

В «МЮ» есть правило: стажировка не более 14 дней в году. Переход может состояться только с 18 лет. Надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Сергею», – сказал Ларин.

Пиняев из «Чертаново» забил «Спартаку» прямым ударом с углового. Но другой его гол даже круче