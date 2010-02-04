Директор «Тамбова»: «В Саранске продавали 130-150 билетов. Если в Нижнем придут 2-3 тысячи, это покроет затраты»

Спортивный директор Павел Худяков объяснил решение клуба провести домашние матчи весенней части РПЛ на стадионе «Нижний Новгород».

«Аренда стадиона в Нижнем Новгороде будет стоить чуть дешевле, чем в Саранске. Но финансы в этом вопросе не играли главной роли.

Дело в том, что в Нижнем живет 1,5 миллиона человек. В Саранске мы продавали на матчи по 130-150 билетов. Получается, что мы уходили в минус.

Если в Нижнем на наш матч придут 2-3 тысячи человек, это покроет наши затраты на проведение матча. Резервным полем для нас останется «Арена-Химки», – рассказал Худяков.

После 19 туров РПЛ «Тамбов» идет на 11-м месте в турнирной таблице.

«Тамбов» весной будет играть в Нижнем Новгороде. Первую часть сезона клуб провел в Саранске