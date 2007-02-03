Уткин об идее Гинера расширить РПЛ за счет клубов из СНГ: «Сильные клубы в Красноярске, Новосибирске, Иркутске и Владикавказе нам не нужны?»

Журналист Василий Уткин прокомментировал предложение президента ЦСКА Евгения Гинера расширить РПЛ за счет клубов из стран СНГ.

«Я посмотрел интервью Гинера [Нобелю Арустамяну]. Боже мой, какая тоска. Ведь там нет ни одного живого слова, вообще ничего. Просто удивительно, какая пустота у Евгения Ленноровича вместо воображения. Действительно менеджер XX века в XXI веке.

Самая его румяная и животрепещущая мысль – это расширение Премьер-лиги за счет клубов из ближнего зарубежья, хотя это такое отжившее слово – за счет клубов из Казахстана, Армении, Грузии. Там же сильные команды, говорит Евгений Леннорович.

Евгений Леннорович, извините, у меня такой вопрос, а вы храните сбережения в казахстанской, армянской, грузинской валюте, нет? А кто слышал про сильные клубы из Казахстана, Армении, Грузии? А что случилось с расширением лиги за счет Украины, вы помните?

Но самое потрясающее: мы уже не надеемся, что сильные клубы будут в Красноярске, Новосибирске, Иркутске (привет, Женя Савин), во Владикавказе? Мы уже об этом не думаем, нам это не нужно? Нам нужно, что в Казахстане были сильные клубы?

Ну что ж, прекрасная идея. Самое главное – новая, животрепещущая. Что надо сделать, чтобы стать сильнее? Объединиться со слабаками.

И еще. Не то что главный, но такой сквозной пафос Гинера: я все делаю правильно, посмотрите – на свои ресурсы, растим молодых, то-се, пятое-десятое. Что будет, если мы станем привозить сюда бывших обладателей «Золотого мяча», кому это надо?

И это говорит человек, который а момент своего прихода побил трансферные рекорды, добился с помощью этого качественного усиления большого успеха – выигрыша еврокубка. И вот сейчас... Ну что говорить – все в прошлом», – высказался Уткин.

«Партнеры подарили мне ЦСКА – знали, что я люблю футбол». Гинер дал интервью Нобелю