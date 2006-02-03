Влашич о возможном уходе из ЦСКА: «Понимаю, что на мне еще хотят заработать»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что не покинет клуб в случае, если команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

— Ты сто раз говорил, как счастлив остаться в ЦСКА после аренды и хотел только этого. А понимаешь, как трансфер — крупнейший в истории клуба — в принципе стал реальностью?

— Ха-ха! Мне и агенту говорили, что это невозможно всего за несколько месяцев до конца сезона. Оставалась пара туров, и тренер убеждал меня, что еще ничего не решено. Ближе к концу мая выяснилось: вариант есть. Я сказал агенту: «Подождем, что предложит ЦСКА и что случится».

Когда они договорились с «Эвертоном», я без проблем подписал контракт. Несмотря на то, что трансферное окно еще не открылось, а молодежный Евро еще шел. Агенту звонили разные клубы, но я отвечал одно: «Только ЦСКА. Здесь мне дали шанс, и я должен отплатить за доверие».

— Сейчас можно назвать, что за клубы тебя хотели?

— Не могу. Кто знает, как сложится будущее?

— Что должно случиться, чтобы ты покинул ЦСКА? Это возможно ближайшим летом?

— Знаю, что ЦСКА заплатил за меня много денег, и понимаю, что на мне еще хотят заработать. Посмотрим, что будет, но я думаю не о том, что не в моей власти, а о следующей тренировке.

Люблю ЦСКА, хочу побеждать в каждой игре и двигаться к цели. Главная цель для нас — Лига чемпионов, а обо всем прочем подумаю по окончании сезона.

— Если Лиги чемпионов снова не будет, это заставит тебя уйти?

— Это не станет проблемой, – сказал Влашич.