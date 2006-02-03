Генеральный директор Томас Цорн рассказал о сорвавшемся трансфере опорного полузащитника.

– Теперь, до конца зимнего трансферного окна, тема опорника, думаю, закрыта.

– По какой причине?

– Мы долго вели одного опорного хавбека, европейца, он был согласован на всех стадиях, состоялись переговоры, но футболист перешел в другой клуб. Поэтому вопрос отпал – не хотим брать абы кого. Был конкретный кандидат, но не смогли с ним договориться.

– Из-за финансов?

– Нет. Это личная история. Он очень близко знает тренера команды, куда в итоге перешел. Так что на данном этапе трансферная кампания для нас закрыта. Имя парня не скажу.