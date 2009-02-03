Самюэль Это′О: «Казалось, «Анжи» станет суперклубом и будет бороться за победу в ЛЧ»

Бывший форвард «Барселоны», «Интера» и «Анжи» вспомнил период выступлений в махачкалинском клубе.

– Вы всегда тепло отзывались о периоде карьеры в «Анжи». Не обидно, что сейчас клуб находится в довольно тяжелом положении и уже не играет в высшем дивизионе?

– Да, последние новости, которые мне присылают друзья, связаны только с негативом: у клуба долги, его дальнейшее существование под угрозой... Читая это, я даже чувствую грусть.

Когда я переходил в «Анжи», у создателей проекта этого были большие планы – не на один-два года, а на десятилетия вперед. Большая ставка делалась на собственную академию. Местные игроки впоследствии должны были стать основой клуба и учиться у опытных легионеров.

Мне казалось, «Анжи» пойдет по пути «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов, станет суперклубом... Жаль, что уход , которому я очень благодарен за многое в своей карьере, разрушил клуб. А ведь «Анжи» для Дагестана значит очень и очень многое, – сказал Это′О.