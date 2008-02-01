Антона Миранчука увезли в больницу с матча с «Партизаном», Баринов тоже получил травму

играет с сербским «Партизаном» в стартовом матче Кубка Париматч Премьер (1:1, по пенальти – 2:4).

В первом тайме травму получил хавбек железнодорожников : игрок повредил стопу.

Вместо него на 18-й минуте встречи вышел полузащитник Жоау Мариу.

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян позже в эфире сообщил, что Миранчука повезли в больницу: игрок получил травму пятой плюсневой кости. Футболиста поднимали на носилках в машину скорой помощи.

«Судя по всему, там все печально», – высказался Арустамян.

Кроме того, повреждение получил хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов. В эфире телеканала он сообщил, что подвернул ногу, и это доставляло ему дискомфорт при беге, поэтому он сам попросил замену.

На Sports.ru можно было посмотреть видеотрансляцию этого матча.