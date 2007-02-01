Федун о Кубке Париматч Премьер: «А кто скажет, что не хотел бы выиграть. Но это не самоцель»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от Кубка Париматч Премьер, а также оценил трансфер нападающего Александра Соболева из «Крыльев Советов».

– Второй год подряд Кубок Матч Премьер является для нас подготовкой ко второй части чемпионата.

- Хотелось бы выиграть турнир?

– А кто скажет, что не хотел бы выиграть. Но главное не это. Главное – нормально подготовиться к чемпионату.

В прошлом году выиграли, эмоции были приятные, все было хорошо. Но это не самоцель. Хотя, я думаю, никто не откажется победить на этом турнире.

- Как оцените трансфер Соболева?

– Увидим. Я его еще по «Томи» помню хорошо, он выделялся. Тогда у них еще такая молодая команда была. Он тогда выделялся на фоне одноклубников, – сказал Федун.

Соболев отлично подходит Тедеско. Как и Конте, он обожает больших нападающих