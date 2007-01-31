Жозе Моуринью: «Вопрос: «Вы ждете какого-то игрока до конца трансферного окна?» Ответ: «Нет»

Главный тренер Жозе Моуринью на пресс-конференции сам себе задал несколько вопросов про трансферное окно и ответил на них.

«Первый вопрос: «Вы ждете какого-нибудь игрока до конца трансферного окна?» Первый ответ: «Нет». Давайте дальше. Второй вопрос: «Вы довольны [работой клуба] в трансферное окно?» Да, я доволен. Третий вопрос: «Вы не хотите [подписать] нападающего?» – сказал тренер под смех журналистов.

После этого один из них начал задавать вопрос: «Так вы ждете каких-нибудь игроков...?» Вопрос также вызвал смех в зале.

Далее Моуринью признался, что хотел бы видеть в составе нового нападающего, однако вряд ли клуб приобретет еще игроков в атаку.

«Да, с нападающим было бы лучше. Да, нам пригодился бы форвард, чтобы усилить состав, поскольку нас ждут серьезные вызовы в трех разных турнирах. Но мы хотим предпринимать шаги, которые решат не сегодняшние или завтрашние проблемы, а делать что-то, что также принесет пользу в будущем. Например, Стивен Бергвейн, правильно? (Поворачивается к пресс-атташе.) Стевен? Это трудное [имя]. Я предпочитаю «Стиви». Это хороший игрок, который пригодится нам сейчас, но хорош и для будущего, для того направления, в котором мы хотим двигаться.

Учитывая сложности зимнего окна, было трудно найти того самого форварда, который хорош не только для решения сиюминутных задач, но и для будущего команды. Так что, возможно, мы не будем этого делать [покупать]», – отметил португалец.