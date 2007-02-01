Алексей Прудников: «Предлагал Чеха «Спартаку» и «Локо» за 175 000 долларов. Все отвечали: «Не нужен» 

Олимпийский чемпион Сеула Алексей Прудников рассказал, что в начале карьеры вратарь Петр Чех не вызвал интереса у российских клубов.

– Когда-то ваш сын Алан уговаривал российские клубы купить за 30 тысяч евро. Никто не согласился. Удивлены?

– Ничуть. У нас это в порядке вещей. В свое время я предлагал и «Локомотиву» Петра Чеха, он еще играл за «Хмель» Бльшаны. Цена вопроса – 175 тысяч долларов. Но все отвечали: «Не нужен». А когда рассмотрели, было поздно.

То же самое с Джеко, которого помню по «Железничару». Правда, там парень не всегда в состав проходил. Был период, когда его не подпускали к тренировкам с основой, просто бегал по кругу. А в Чехию уехал – и раскрылся, – сказал Прудников.

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