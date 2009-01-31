Бэйл и Азар не вошли в заявку «Реала» на матч с «Атлетико»

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«Реал» опубликовал список игроков, которые могут сыграть в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

В состав не вошел хавбек Гарет Бэйл, а также Эден Азар, который ранее вернулся к тренировкам в общей группе команды.

В заявке отсутствуют Родриго Гоэс, Начо Фернандес и Браим Диас.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля и Диего Альтубе.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело и Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес и Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович и Винисиус Жуниор.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится завтра, 1 февраля.

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