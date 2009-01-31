Бэйл и Азар не вошли в заявку «Реала» на матч с «Атлетико»

опубликовал список игроков, которые могут сыграть в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

В состав не вошел хавбек Гарет Бэйл, а также , который ранее вернулся к тренировкам в общей группе команды.

В заявке отсутствуют Родриго Гоэс, Начо Фернандес и Браим Диас.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля и Диего Альтубе.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, , Рафаэль Варан, Марсело и Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, , Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес и Иско.

Нападающие: , Лукас Васкес, Лука Йович и Винисиус Жуниор.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится завтра, 1 февраля.