Бэйл и Азар не вошли в заявку «Реала» на матч с «Атлетико»

«Реал» опубликовал список игроков, которые могут сыграть в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».
В состав не вошел хавбек Гарет Бэйл, а также Эден Азар, который ранее вернулся к тренировкам в общей группе команды.
В заявке отсутствуют Родриго Гоэс, Начо Фернандес и Браим Диас.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля и Диего Альтубе.
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело и Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес и Иско.
Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович и Винисиус Жуниор.
Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится завтра, 1 февраля.