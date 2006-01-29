Сане недоволен, что «Бавария» не подписала его зимой, но по-прежнему хочет покинуть «Ман Сити»

Вероятность перехода хавбека Лероя Сане из в «Баварию» снизилась.

По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, полузащитник очень хотел, чтобы немецкий клуб приобрел его нынешней зимой. приняла иное решение.

Теперь у Сане есть сомнения по поводу того, насколько высоко его ценят в мюнхенском клубе. Однако полузащитник по-прежнему хочет покинуть «Манчестер Сити».

В материале Sport Bild отмечается, что Сане намерен сменить команду не позднее ближайшего лета. При этом «Бавария» руководствовалась спортивными соображениями, когда принимала решение не подписывать игрока зимой.

Сане пропустил более пяти месяцев из-за травмы и лишь недавно начал тренироваться в общей группе.