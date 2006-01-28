Нападающий Сердар Азмун рассказал о своем увлечении лошадьми и скачками.

– Футбол или скачки?

– Скачки, однозначно!

– Как у тебя появилось это увлечение?

– Для нашего народа лошади всегда на первом месте. Так что все естественно.

– Если сравнивать с футболом, то ты для своих 18 лошадей как тренер или как президент клуба?

– Президент! Вообще, все что есть в футболе, есть и в скачках в плане тренировочного процесса, питания, режима.

Есть подготовительные сборы, есть люди, которые анализируют состояние лошадей. Отличий почти не существует.

– Ты принимаешь активное участие в жизни своих лошадей? Или просто следишь за всем издали?

– Конечно, принимаю. Если я перестану контролировать, то все разрушится очень быстро. А контролировать я стараюсь каждый день.

У меня в Иране есть специальный человек, который наблюдает за всей работой и передает мне информацию.

– Твой лучший жеребец Серик выиграл в Иране все. Не было желания привезти его на соревнования в Россию?

– Честно говоря, я не думаю, что у него есть конкуренты в России. Чтобы вы понимали, Серик – это как «Зенит». А остальные – «Локомотив», и так далее, – сказал Азмун.

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