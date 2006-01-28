Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своем увлечении лошадьми и скачками.
– Футбол или скачки?
– Скачки, однозначно!
– Как у тебя появилось это увлечение?
– Для нашего народа лошади всегда на первом месте. Так что все естественно.
– Если сравнивать с футболом, то ты для своих 18 лошадей как тренер или как президент клуба?
– Президент! Вообще, все что есть в футболе, есть и в скачках в плане тренировочного процесса, питания, режима.
Есть подготовительные сборы, есть люди, которые анализируют состояние лошадей. Отличий почти не существует.
– Ты принимаешь активное участие в жизни своих лошадей? Или просто следишь за всем издали?
– Конечно, принимаю. Если я перестану контролировать, то все разрушится очень быстро. А контролировать я стараюсь каждый день.
У меня в Иране есть специальный человек, который наблюдает за всей работой и передает мне информацию.
– Твой лучший жеребец Серик выиграл в Иране все. Не было желания привезти его на соревнования в Россию?
– Честно говоря, я не думаю, что у него есть конкуренты в России. Чтобы вы понимали, Серик – это как «Зенит». А остальные – «Локомотив», «Спартак» и так далее, – сказал Азмун.
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