Дмитрий Селюк: «Геркус практически обокрал «Локо». Им должен заниматься следственный комитет»

Агент Дмитрий Селюк высказался о бывшем генеральном директоре «Локомотива» Илье Геркусе.

– А как обстоят дела с топ-менеджерами в клубах РПЛ?

– Ну как вам сказать… Тот же Геркус в свое время практически обокрал «Локомотив». Сейчас клуб не хочет отдавать дело в прокуратуру, но по большому счету Геркусом, выдающимся знатоком футбола, должен заниматься следственный комитет. А почему нет? В Бельгии генерального директора «Андерлехта» посадили – и это нормально, так надо поступать с людьми, которые хорошо «поработали» с бюджетом клуба, поставили везде своих людей.

– Сейчас в «Локо» все не так запущено?

– Последствия происходившей там войны еще чувствуются. Но огромный плюс, что у них есть Юрий Палыч. Если бы не Семин, Эрик Штоффельсхаус заполонил бы команду непонятно кем и чем… Возьмите историю Джефферсона Фарфана. Взяли 34-летнего игрока, которому надо убрать восемь кило лишнего веса, сумели реанимировать карьеру, но при этом допустили, что у него истек контракт, за продление которого надо платить три миллиона! Называя вещи своими именами, это преступная халатность…

Неслучайно новый генеральный директор «Локо» неоднократно жаловался, как ему приходится все это хозяйство разгребать. И сколько там еще осталось грязи. А чтобы не было грязи, вот мой совет: пригласите в клуб Борю Ротенберга. Солидный человек, с репутацией, он уж точно не будет красть, – сказал Селюк.