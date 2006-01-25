Эриксен будет получать 10 млн евро в год в «Интере». Только Роналду зарабатывает больше в Серии А

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен станет вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов Серии А в случае перехода в «Интер».
По информации журналиста beIN Sports Танкреди Палмери, датчанин будет делить вторую строчку с защитником «Ювентуса» Маттейсом де Лигтом (оба – по 10 миллионов евро).
Самую большую зарплату в чемпионате Италии получает форвард туринцев Криштиану Роналду – 31 млн евро.
Четвертое и пятое места также занимают игроки «Ювентуса» – Адриен Рабьо (9 млн) и Гонсало Игуаин (8,5 млн).
Эриксен подпишет контракт с «Интером» в начале следующей недели