Эриксен будет получать 10 млн евро в год в «Интере». Только Роналду зарабатывает больше в Серии А

Полузащитник Кристиан Эриксен станет вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов Серии А в случае перехода в .

По информации журналиста beIN Sports Танкреди Палмери, датчанин будет делить вторую строчку с защитником Маттейсом де Лигтом (оба – по 10 миллионов евро).

Самую большую зарплату в чемпионате Италии получает форвард туринцев – 31 млн евро.

Четвертое и пятое места также занимают игроки «Ювентуса» – Адриен Рабьо (9 млн) и Гонсало Игуаин (8,5 млн).

Эриксен подпишет контракт с «Интером» в начале следующей недели