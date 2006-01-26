Малком: «Цель – восстановиться и войти в историю «Зенита»

Вингер Малком рассказал о своих целях после восстановления от травмы.

«Мне очень комфортно в команде, ведь мы провели вместе уже довольно много времени. Пока не получается разговаривать со всеми из-за языкового барьера, но, несмотря на это, взаимопонимание со всеми ребятами у меня на очень высоком уровне.

Надеюсь, что в первом же официальном матче с «Локомотивом» вы увидите меня на поле. Прямо сейчас моя цель – восстановиться на сто процентов, стать важным игроком для команды и войти в историю «Зенита», – сказал .

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года за 40 миллионов евро плюс 5 млн бонусов.

В сезоне-2019/20 он провел лишь два матча за команду из Санкт-Петербурга – с «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (2:0), сыграв в общей сложности 64 минуты.

Бразилец в октябре перенес операцию в связи с повреждением проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.