«Интер» не стал общаться с журналистами после ничьей с «Кальяри»

«Интер» сыграл вничью с «Кальяри» (1:1) в матче 21-го тура Серии А.
Игроки и тренеры клуба отказались общаться с прессой после матча, спешно покинув стадион.
Football Italia сообщает, что после встречи главный тренер миланцев Антонио Конте и его помощники в агрессивной манере пытались поговорить с бригадой арбитров под руководством Джанлуки Манганьелло.
На 94-й минуте матча главный судья удалил форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса после того, как тот выразил явное недовольство полученной ранее желтой карточкой.
Изучить ход матча «Интер» – «Кальяри» можно в текстовой онлайн-трансляции Sports.ru.