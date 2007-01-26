«Интер» не стал общаться с журналистами после ничьей с «Кальяри»

Теги Интер Кальяри серия А Италия судьи Антонио Конте Джанлука Манганьелло Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Кальяри» (1:1) в матче 21-го тура Серии А.

Игроки и тренеры клуба отказались общаться с прессой после матча, спешно покинув стадион.

Football Italia сообщает, что после встречи главный тренер миланцев Антонио Конте и его помощники в агрессивной манере пытались поговорить с бригадой арбитров под руководством Джанлуки Манганьелло.

На 94-й минуте матча главный судья удалил форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса после того, как тот выразил явное недовольство полученной ранее желтой карточкой.

Изучить ход матча «Интер» – «Кальяри» можно в текстовой онлайн-трансляции Sports.ru.
 

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