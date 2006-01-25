Жена Семака о беременности дочери: «Нам с дедушкой в радость воспитывать малыша. Мы чемпионы по уходу за младенцами»

Супруга главного тренера Сергея Семака Анна сообщила, что ее дочь Майя ждет ребенка.

Майя – дочь Анны Семак от первого брака. В интервью девушка называла Сергея Семака папой, хотя он не является ее родным отцом.

«Вернувшись из Непала, я встретила старшую дочь. Она была взволнована, хотела поговорить со мной и отцом наедине. Вот тогда-то я и поняла, кто он этот малыш, которого я почувствовала сердцем где-то во Вселенной. Это мой внук.

Господи, как можно сделать абсолютно счастливых людей еще более счастливыми? Радовались мы, радовались наши любимые Майя с Женей, делились планами.

Я сразу предупредила, чтобы о нянях даже не думали. Молодая рок-н-рольная бабушка, управляющая катером – это и лучший друг, и самый надежный уход.

Пока молодые ребята (Майе 20, Жене 21) будут продолжать учиться, нам с дедушкой будет в радость помогать воспитывать малыша, ведь, кроме огромной любви к этому пока нерожденному человеку, мы абсолютные чемпионы по уходу за младенцами.

Засыпая в тот вечер, я думала о том, какими невероятными путями приходят к нам дети. Родные, приемные – неважно. Важно только движение сердца навстречу чуду», – написала Анна Семак в своем инстаграме.