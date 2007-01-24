Бывший шеф-скаут «Спартака» Аверьянов о срыве трансферов Салаха, Мане и Мареза: «Клуб недоработал»

Бывший шеф-скаут Александр Аверьянов рассказал о сорвавшихся сделках за время работы в красно-белом клубе.

— Игрок, который вам очень нравился, но был отвергнут клубом?

— Бэйли из «Генка». Это зима чемпионского сезона. Мы летали в Бельгию с Родионовым, вступили в предварительные переговоры по Леону. Получили, так сказать, дорожную карту, как его забрать. По всем раскладам он стоил бы нам столько же, сколько и «Байеру». Единственное — нужно было больше дать отчиму, который контролировал Леона. И он перешел бы к нам.

Леониду Арнольдовичу [Федуну] Бэйли тоже понравился. Дошло до Карреры, а он сказал: «Ну, это инвестиция на будущее». В итоге Леон перешел в «Байер» и сразу заиграл.

— Раньше были похожие случаи?

— Юссуфа Поульсена могли взять из Дании. Даже Салаха из «Базеля». У нас в кабинете был уголок, так называемая «стена плача», там вывешивали фотки тех, кого могли реально привезти, но не срослось, — причем именно наш клуб недоработал.

Там кроме вышеназванных еще Мане, Марез, Кампль, Ингз, Морган Сансон, тот же Корреа. Кстати, думаю, они там до сих пор висят. После увольнения всего нашего отдела кабинет закрыли, а новых хозяев так и не нашли, – сказал Аверьянов.