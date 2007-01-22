Влашич о провале ЦСКА в ЛЕ: «Играли хорошо, но голевыми моментами распорядились бездарно»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о причине невыхода команды в плей-офф .

«Болельщики, смотревшие наши матчи, должны согласиться, что из шести матчей группового турнира мы пять провели с преимуществом. И во всех этих матчах у нас было достаточно моментов, которые мы могли реализовать. К сожалению, нам это не удалось.

Безусловно, когда упускаешь такие откровенные возможности, рано или поздно пропустит уже твоя команда. К сожалению, с нами это случилось.

Теперь уже не стоит возвращаться назад, время вспять не повернешь. Скажу только, что нам очень не хватило везения в этом розыгрыше Лиги Европы. Играли хорошо, но голевыми моментами распорядились бездарно.

Сейчас надо двигаться дальше, впереди решающая часть сезона», – сказал Влашич.