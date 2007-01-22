Фрэнк Лэмпард: «Бросили защищаться и подарили «Арсеналу» два гола. Грубые ошибки стоили нам очков»

Главный тренер Фрэнк Лэмпард высказался о ничьей с «Арсеналом» (2:2).

«Мы расстроены, потому что хотели победить. Мы забили, они остались вдесятером, нам нужно было сыграть лучше, чтобы забить еще один гол. Потом мы бросили защищаться и подарили им два гола. Парни не сделали свою работу, когда должны были. На таком уровне после этого теряешь очки.

Мы могли забить три-четыре гола. У нас были удары, кроссы и куча моментов с криком «ух!». Нам нужно лучше их реализовывать. Когда наступает день матча, нужно обретать инстинкт убийцы. На данный момент у нас этого нет. Возможно, у нас слишком молодая команда в переходном периоде, но у нас должно быть это качество. Дело в нас, не в болельщиках.

Это старая история. Я разочарован. Грубые ошибки стоили нам очков. Я рад быть четвертым, но у нас должно быть намного больше очков с учетом того, как мы играли», – сказал Лэмпард.