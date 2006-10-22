Каррагер извинился перед Эвра за поддержку Суареса после расистского скандала в 2011-м

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне выступающий экспертом на Sky Sports, извинился перед Патрисом Эвра за надетые в поддержку футболки после скандала в 2011 году.

«Приношу свои извинения, мы сделали все совершенно неправильно. Нет никаких сомнений, что мы допустили большую ошибку.

Я не буду врать и говорить, что я не имел к этому отношения, потому что мы восприняли это неправильно как клуб, а я был вице-капитаном. Я не знаю, кто точно стоял за этим.

Могу сказать, что, возможно, мне как человеку не хватило смелости сказать, что я не буду надевать эту футболку [в поддержку Суареса]. Не думаю, что все в думали, что мы поступаем правильно. Но первая реакция – поддерживать своих», – сказал Каррагер.

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